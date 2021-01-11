الخارجية السعودية: حكومة المملكة ترحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية

رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية "كمنظمة إرهابية".



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في بيان، الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ستصنف الحوثيين كجماعة إرهابية، وذلك في إجراء يهدف إلى محاسبة هذه الجماعة "على أعمالهم الإرهابية" بما في ذلك "الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان:"ستخطر وزارة الخارجية الكونجرس بأنني أعتزم تصنيف جماعة أنصار الله التي يشار إليها أحيانا بالحوثيين، منظمة إرهابية أجنبية".



وأضاف :" التصنيف يهدف إلى "محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".



وأوضح بومبيو أنه "يعتزم أيضا وضع ثلاثة من قادة الجماعة هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين"، مضيفاً:" هناك خطة لتنفيذ إجراءات لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنساني والواردات إلى اليمن"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وقال بومبيو: إنه مع تطبيق تلك القرارات في 19 يناير، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية بعض التصاريح التي تنطبق على الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في اليمن، وعلى تعاملات محددة تتعلق بصادرات سلع حيوية إلى اليمن مثل الغذاء والدواء".



وتمتلك وزارة الخزانة سلطة تحديد استثناءات من خلال إصدار تراخيص خاصة للمنظمات الإنسانية لشحن المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى البلدان التي تخضع لعقوبات مشددة، كما فعلت مع إيران وفنزويلا.