إسرائيل: تسجيل 6706 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الإثنين، تسجيل 6706 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ464 ألف حالة، تعافي منهم 412 ألف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3645 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 1044 حالة خطرة و251 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي .

وفي السياق ذاته، صرح وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين أن حوالي مليون و806 آلاف و388 إسرائيلي تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا حتي صباح اليوم.