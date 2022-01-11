التحالف في اليمن: مقتل 350 إرهابيا حوثيا في 59 عملية على مأرب وشبوة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية نفذت 59 عملية في مأرب وشبوة في اليمن أسفرت عن مقتل 350 إرهابيا حوثيا.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في بيان له تنفيذ 22 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن "الاستهدافات ضد الحوثي في مأرب دمرت 14 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 120 عنصرا".

وقال التحالف: "إنه نفذ 37 عملية استهداف ضد المليشيا في شبوة خلال الساعات الـ24 الماضية"، مؤكدًا أن "الاستهدافات دمرت (25) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من ( 230) عنصرا إرهابياً".

وتأتي تلك الهجمات الجوية المكثفة، غداة إعلان محافظ شبوة عوض العولقي استعادة القوات الحكومية وألوية العمالقة سيطرتها على جميع المناطق التي سقطت بأيدي الحوثيين في سبتمبر الماضي، وذلك بالتوازي مع أنباء عن تحقيق انتصارات ميدانية مماثلة في جنوب محافظة مأرب.