ثمن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، الدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وبمشاركة فاعلة من الإمارات، وهو الدعم الذي لعب دوراً أساسياً وحاسماً في صناعة الانتصارات التي حققها أبطال ألوية العمالقة والجيش اليمني على مليشيا الحوثي.

وقال الإرياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن أبطال الجيش اليمني وألوية العمالقة والمقاومة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، تمكنوا في معارك متواصلة منذ صباح اليوم من تحقيق انتصارات في جبهات جنوب محافظة مأرب".

وأضاف أن أبطال الجيش اليمني وألوية العمالقة والمقاومة تمكنوا من تحرير أجزاء واسعة من مديرية حريب جنوب محافظة مارب، وسط انهيارات واسعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران‏.

وأشار إلى أن ألوية العمالقة نفذت عملية التفاف محكمة، ووصلت إلى وسط مديرية ‎حريب متجاوزين مركزها عبر منطقة لصاد وجراذا، ومحاصرة عناصر مليشيا الحوثي في مركز المديرية، وقطع خطوط إمدادهم عبر عقبة ملعا التي تصل مديريتي حريب بالجوبة وسط غطاء من صقور الجو في تحالف دعم الشرعية‏.