 عمرو الليثي يشارك في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية بتونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمرو الليثي يشارك في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية بتونس


نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 3:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 3:02 م
يشارك الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، في اجتماعات الجمعية العامة و‏المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية والمنعقد بتونس في الفترة من 12-13 يناير الجاري.

وأكد الدكتور عمرو الليثي، أهمية اللقاء والتعاون والتنسيق بين اتحاد إذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي وكل الاتحادات والهيئات في الدول العربية والإسلامية.

ويشارك بالاجتماعات رؤساء وممثلي الهيئات الإذاعية والتلفزيونية ‏الأعضاء في الاتحاد والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأجهزة الدائمة للاتحاد، والمنظّمات العربية ‏والإقليمية والدولية المتخصصة‎.

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