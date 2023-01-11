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أعلن تشيلسي الإنجليزي صباح اليوم تعاقده مع الجناح البرتغالي جواو فليكس قادما من صفوف أتلتيكو مدريد خلال سوق الإنتقالات الشتوية الحالية.

وانتقل جواو فليكس على سبيل الإعارة لصفوف تشيلسي ، قبل أن يمدد البلوز عقد اللاعب حتى يونيو 2027.

وكان جواو فليكس قد خاض مرانه الأول مع تشيلسي قبل لقاء فولهام وتدرب مع باقي زملائه حيث قد يظهر لأول مرة غدا الخميس.

ورحل فليكس إلى تشيلسي بعد أن طلب من الروخي بلانكوس ومدربه دييجو سيميوني المغادرة بحثا عن دقائق أكثر وبحثا عن تحدي جديد.

ولم تصل بعد الوثائق اللازمة لتسجيل فليكس ، ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 25 نقطة خلال 17 جولة.