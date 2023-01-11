مساعد وزير الخارجية يبحث مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية

بحث السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، مع ميرا ريزنيك، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للأمن الإقليمي بمكتب الشئون السياسية العسكرية، مستجدات العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية الدولية، وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور دانيال روبنستين، القائم بالأعمال الأمريكي بالقاهرة.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن السفير فهمي أكد على الأهمية الخاصة التي توليها مصر للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما في ضوء مرور مائة عام على إقامة العلاقات الثنائية.

كما ناقش الجانبان كيفية تعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وأكدا على أهمية التعاون الجاد لمواجهة التحديات التي تشهدها البيئة الدولية، وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط.

من جانبها، أعربت المسئولة الأمريكية، عن امتنان الولايات المتحدة لما تشهده علاقات البلدين من تطور إيجابي على مختلف الأصعدة، ولاسيما التعاون الأمني والعسكري، وبما يحقق المزيد من الاستقرار في المنطقة.