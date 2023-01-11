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بوكيتينو يقترب من خلافة بوتر في تشيلسي

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 12:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 12:04 م

يقترب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان، من خلافة جراهام بوتر في قيادة تشيلسي، الفترة المقبلة، حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية.

تراجعت نتائج تشيلسي تحت القيادة الفنية لمدربه الحالي جراهام بوتر، حيث خسر البلوز في ست مباريات في آخر تسع مباريات، وخرج من كأسي الاتحاد والرابطة، ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وقد تفكر إدارة تشيلسي فعليًا في إقالة بوتر حال التعثر أمام فولهام في الجولة المقبلة من البريميرليج.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، سيكون بوكيتينو مهتمًا بتدريب تشيلسي إذا طلب منه تولي المسئولية الفنية للبلوز خلفًا لـ جراهام بوتر.

ولم يتولى بوكيتينو قيادة أي فريق منذ رحيله عن باريس سان جيرمان في 2022، حيث فاز مع فريق العاصمة الفرنسية بـ ثلاثة ألقاب في فرنسا.


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