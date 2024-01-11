الناتو يوافق على تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا وينتقد تصعيد روسيا

قال حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن أوكرانيا يمكنها أن تعتمد على دعم إضافي من دول الحلف من أجل تصديها المتواصل للحرب مع روسيا.

وأعلن الحلف في بيان، أنه خلال اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي – أوكرانيا في بروكسل، اليوم الأربعاء، ناقش الحلفاء تزويد أوكرانيا بقدرات إضافية، تصل إلى دعم بمليارات الدولارات.

وما تم التعهد به في البداية ظل معلقا، رغم أن الناتو استشهد بأنظمة دفاع جوى إضافية كأحد الأمثلة على المساعدات التي تم الوعد بها.

وحاليا، يقوم حلفاء أوكرانيا بشراء ما يصل إلى ألف صاروخ دفاع جوي من طراز باتريوت عبر حلف الناتو لتعويض المخزون الممنوح لأوكرانيا وبعض هذه الصواريخ سيتم أيضا إعطاؤها لكييف.

وذكر بيان الناتو أن الحلفاء أدانوا أيضا تصعيد الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا، واستخدام صواريخ باليستية من كوريا الشمالية وطائرات مسيرة من إيران.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج: "للعام الثاني على التوالي، يحاول بوتين إنهاك أوكرانيا بغارات ضخمة، لكنه لن ينجح، فالحملة الوحشية التي تشنها روسيا لن تؤدي إلا إلى تقوية عزيمة أوكرانيا".

وأضاف ستولتنبرج: "بينما تكثف موسكو ضرباتها على المدن والمدنيين الأوكرانيين، يعمل الحلفاء في الناتو على تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وسنواصل الوقوف إلى جانب الأوكرانيين البواسل وهم يتصدون للحرب التي تشنها روسيا"، بحسب ادعائه.

من جهته، قرر الاتحاد الأوروبي المضي قدما في خططه لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بمليارات اليورو لدعمها في قتال روسيا، على الرغم من استمرار معارضة المجر.