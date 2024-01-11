رد وزير العدل بجنوب أفريقيا دونالد لامولا، على سؤال "الشروق"، حول الخطوة المقبلة بعد انتهاء سماع مرافعة فريق بلاده القانوني في جلسة غزة والتي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية.



وقال لامولا: "نؤمن بأننا قدمنا ما يكفي للمحكمة لاتخاذ قرار عاجل بقبول طلباتنا لكن لا نريد أن نستبق الأحداث".



ومن أبرز تلك الطلبات أن تصدر المحكمة تدابير مؤقتة تحمي أهالي غزة من صور العدوان الإسرائيلي كافة، وعلى رأسها: تعليق جميع العمليات العسكرية في غزة وضدها، ومنع اعتداء أية وحدات مسلحة على أهالي غزة.



كما طلبت أن تشمل التدابير المؤقتة وقف جميع السياسات التي تعتبر صورا لجريمة الإبادة الجماعية مثل التهجير والطرد والتشريد القسري والحرمان من الغذاء والمياه وعرقلة المساعدات الإنسانية الكافية، وضمان وصول المساعدات الطبية والإمدادات بصورة مستمرة لأهالي غزة، ووقف تدمير المرافق الحيوية في القطاع، بحسب نص الدعوى التي استندت إلى وثائق وفيديوهات صحفية وتصريحات لمسئوليين أمميين وكذلك إسرائيليين وحقوقيين فيما اعتبرتها بريتوريا بمثابة "إبادة جماعية" ارتكبتها إسرائيل بحق سكان غزة.



وقال لامولا: "يمكننا القول بأننا كونا انطباعا لدى المحكمة بأن يمكن أن تتخذ قرارًا واقعيا عاجلا بالطلبات التي تقدمنا بها والخاصة بالتدابير الاحترازية لأن الدمار والانفجارات مستمرة حتى الآن في القطاع".



وتابع: "سنحضر جلسة مرافعة إسرائيل غدا".



وانتهت محكمة العدل الدولية في لاهاي برئاسة القاضية الأمريكية جوان دونوهيو، اليوم الخميس من أولى جلسات الاستماع في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني.