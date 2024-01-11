أصدقاء إيهاب توفيق يحتفلون بعيد ميلاده ونجاحه في حفل «كاسيت 90s»

احتفل عدد من أصدقاء الفنان إيهاب توفيق بعيد ميلاده، خلال إحيائه مساء أمس، إحدى السهرات لأبناء الجاليات العربية داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة.

وتألق إيهاب توفيق فى "كاسيت 90s" التي شارك بها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشهدت فقرته تفاعلا كبيرا من الجمهور، وملايين المتابعين علي مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة المنتج تامر عبد المنعم.

وحرص إيهاب توفيق في البداية على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال، وقدم أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "سحراني"، "يا أحلى منهم"، " مراسيل"، "داني"، "الله عليك يا سيدي"، "تترجى فيا"، بالإضافة إلى أغنية "انت إختياري" و"سنة حلوة".

وتخلل الحفل تقديم إيهاب توفيق للمطرب الشاب أحمد الحصري للصعود على خشبة المسرح والذي من جانبه قدم أغنية بعنوان "وش طيب" كلمات ولحن الفنان مصطفي كامل ونالت استحسان الجمهور.

وكان إيهاب توفيق حقق الرقم القياسي فى مارثون حفلات ليلة رأس السنة بـ5 حفلات متتالية بعدة أماكن متفرقة بالقاهرة، وحملت جميعها لافتة "كامل العدد".