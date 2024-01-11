محامية الادعاء عن جنوب إفريقيا: إسرائيل ألقت 6 آلاف قنبلة على غزة وتعمدت قتل المدنيين

قالت محامية الادعاء عن جنوب إفريقيا عديلة حاسيم، إن «القتل مكثف وموسع للغاية في قطاع غزة»، نافية وجود مكان آمن في القطاع المحاصر.

وأضافت في كلمة، أمام أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، اليوم الخميس، أن «23 ألفًا و210 من الفلسطينيين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، خلال الهجمات المستمرة طيلة 3 أشهر، 70% منهم من النساء والأطفال».

ونوهت أن «هناك 7 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين، ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم تحت الركام»، قائلة إن «الفلسطينيين في غزة يخضعون لحملة قصف بلا هوادة، أينما يتوجهون في المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والملاجئ».

وأكملت: «الفلسطينيون يقتلون بينما يحاولون الحصول على المياه والغذاء لسد رمق العائلات، ويقتلون لو فشلوا في الإخلاء إلى أماكن أخرى، وعند الوصول إلى الأماكن التي تدعي إسرائيل أنها آمنة».

وأشارت إلى أن «الجثامين التي توارى الثرى غير معروفة»، منوهة أن «إسرائيل ألقت بعد 7 أكتوبر 6 آلاف قنبلة على غزة، بينها 2000 قنبلة في الجنوب، وقنابل شتى في الشمال».

ولفتت إلى أن «إسرائيل استهدفت الكثير من المخيمات الفلسطينية»، معقبة: «2000 قذيفة أكثر هدمًا وتدميرًا تمطرها الطائرات الإسرائيلية على القطاع».

وذكرت أن «إسرائيل قتلت أعدادًا كبيرة وغير مسبوقة من المدنيين»، مؤكدة أن «تل أبيب على دراية تامة بأن كل قنبلة ستقتل هذا العدد».

وأوضحت أن «1800 عائلة فلسطينية فقدت الكثير من أبنائها، كما أن مئات العائلات بأجيالها المختلفة مُحيت من على وجه الأرض»، قائلة إن «ما يحدث في غزة لا تبرير قانوني أو إنساني له».

وانطلقت صباح الخميس، أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وتنظر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الخميس، في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا، ضد إسرائيل والتي تتهمها بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتستمع المحكمة بهيئتها المكونة من 15 قاضيا، اليوم، لدولة جنوب إفريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وتُرفع الجلسة للتداول، ويوم غد الجمعة ستستمع لدولة الاحتلال ثم تُرفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة.