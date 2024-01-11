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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد أسير فلسطيني محرر برصاص الاحتلال في جبع جنوب جنين

وكالات
نشر في: الخميس 11 يناير 2024 - 2:17 م | آخر تحديث: الخميس 11 يناير 2024 - 2:17 م

استُشهد أسير فلسطيني محرر، ظهر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة جبع جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد الأسير المحرر مجدي عوني فشافشة (37 عاما) برصاص الاحتلال، عقب محاصرة منزله في البلدة.

وكانت وحدات خاصة إسرائيلية «مستعربون» قد حاصرت منزلا، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط اندلاع مواجهات.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه استلمت شهيدًا في بلدة جيع قرب جنين لنقله للمستشفى.

وقالت مصادر محلية، إن قوة خاصة إسرائيلية حاصرت منزلًا في بلدة جبع، كان يتواجد فيه أحد قادة «كتيبة جبع» وسط إطلاق نار كثيف.


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