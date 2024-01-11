ريم البارودي تحتفل بنجاح بنات السباعي



احتفلت الفنانة ريم البارودي، بنجاح حكاية بنات السباعي كأول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما بعد إشادات الجمهور بدورها، حيث تصدرت حكاية "بنات السباعي" قائمة الأعلى مشاهدة على إحدى المنصاب الإلكترونية، إحدى حكايات مسلسل "حد فاصل".

وحرصت الفنانة مارتينا عادل، التي كانت تجسد دور شقيقتها خلال الحكاية على حضور احتفالية نجاح الحكاية، ودعم ريم والثناء على دورها أمام الصحفيين والحضور، موجهة الشكر للمخرج تامر حمزة.

فيما أهدى الجمهور لريم البارودي، الورود وبوستر كبير يحمل صورتها هدية خاصة لها.

وحكاية "بنات السباعي" البطولة الأولى لريم البارودي، وتتكون من 5 حلقات، ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي، ومحمد التاجي، وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.