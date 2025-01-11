نقابة الصحفيين التونسيين تحتج ضد حرمان نقيبها من تأشيرة دخول إلى الإمارات

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احتجت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم السبت، ضد قرار سفارة دولة الإمارات بتونس عدم منح تأشيرة دخول لنقيبها زياد دبار لحضور مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب.

وقالت النقابة، في بيان احتجاج، إنها "فوجئت بحرمان نقيب الصحفيين زياد الدبار من تأشيرة السفر لدولة الإمارات وممارسة حقه في حضور اجتماع هام للاتحاد الذي تحمل النقابة عضوية أمانته العامة".

واعتبرت النقابة هذا السلوك "تدخلا سافرا وفجا في أشغال الاتحاد العام للصحفيين العرب".

وتحتضن دبي أعمال اجتماع اتحاد الصحفيين العرب خلال الفترة من 12 وحتى16 يناير الجاري.

ولم يصدر تعليق من السفارة الإماراتية بتونس بشأن الامتناع عن منح التأشيرة لزياد دبار.

وقالت النقابة إن قرار "عدم منح التأشيرة ذو طابع سياسي ويرمي إلى معاقبة النقابة على موقفها من قضايا التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني".

ودعت النقابة في بيانها أيضا، "الاتحاد العام للصحفيين العرب لتحمل مسؤولياته كاملة في إدانة هذا السلوك التضييقي الذي يمس من استقلاليته، والتحري مسبقا في مدى احترام البلدان المضيفة لأنشطته للمعايير الدولية في دعوة الأعضاء والضيوف".