تنطلق اليوم السبت أولى حلقات بودكاست "هنا التضامن" من قلب العاصمة الإدارية، وهو أول بودكاست حكومي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي.

ويهدف بودكاست "هنا التضامن" إلى مناقشة العديد من القضايا التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، وسيناقش مختلف الموضوعات، ويطرح كل الأسئلة التي تهم الشارع والمواطنون.

ويعتبر هذا البودكاست منصة تفاعلية تهدف وزارة التضامن من خلالها إلى إيصال مختلف الرسائل إلى المواطنين بصورة ميسرة وتعزيز الوعي المجتمعي، والإجابة على كل استفسارات وتساؤلات المواطنين بمنتهى الشفافية، واستعراض النماذج الناجحة في مختلف البرامج والقضايا التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي.

يقدم بودكاست "هنا التضامن" من قلب العاصمة الإدارية الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن، ويذاع عبر منصات وزارة التضامن الاجتماعي المتعددة على السوشيال أسبوعيا كل يوم سبت.