 الاستخبارات السورية تحبط محاولة داعش تفجير مقام السيدة زينب في دمشق - بوابة الشروق
السبت 11 يناير 2025 2:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الاستخبارات السورية تحبط محاولة داعش تفجير مقام السيدة زينب في دمشق

دمشق-(د ب أ)
نشر في: السبت 11 يناير 2025 - 1:42 م | آخر تحديث: السبت 11 يناير 2025 - 1:42 م

أعلن مصدر بجهاز الاستخبارات العامة في سوريا، عن نجاح الجهاز، بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، في إحباط محاولة لتنظيم داعش القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن المصدر، قوله، إن العملية أسفرت عن "اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري".

وأكد المصدر أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكل أطيافه.

ونشرت الوكالة مشاهد تظهر الخلية الداعشية التي تمكنت إدارة الأمن العام بعد معلومات جهاز الاستخبارات العامة من إفشال مخططاتها وإلقاء القبض على أفرادها، قبل قيامها باستهداف مقام السيدة زينب.


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