خالد الغندور: حسام حسن شخصية قوية صنعت الفارق مع مصر

أثنى خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، على المستوى الذي ظهر به منتخب مصر في مباراته أمام كوت ديفوار، معتبرًا أن الأداء الجماعي عكس شخصية قوية للفراعنة وقدرتهم على الظهور بصورة مميزة في المواجهات الكبرى.

وأكد الغندور في تصريحات تلفزيونية، أن حسام حسن يعد واحدًا من أبرز المدربين على الساحة، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وشخصية قيادية مؤثرة، مشيرًا إلى أن هذه الشخصية لعبت دورًا حاسمًا في قيادة المنتخب وتجاوز الضغوط. وأوضح أن استمرار حسام حسن على رأس الجهاز الفني حتى كأس العالم يمثل خطوة منطقية، خاصة في ظل تاريخه الكبير كلاعب وكونه أحد أبرز هدافي كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف الغندور أن المدير الفني للمنتخب تحمل أعباءً وضغوطًا استثنائية خلال الفترة الماضية، فاقت ما قد يتحمله أي مدرب، إلا أنه نجح في التعامل معها بثبات، مؤكدًا أن المدرب الوطني قادر على تحقيق النجاحات المرجوة متى توفرت له الثقة والدعم اللازمان.

وفي سياق متصل، شدد خالد الغندور على الأهمية الكبيرة لمحمد صلاح داخل المنتخب، واصفًا إياه بالنجم العالمي وصاحب التأثير الواضح، لا سيما مع مساهمته التهديفية، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن قوة المنتخب المصري لا تقوم على لاعب واحد، بل على منظومة متكاملة يقودها حسام حسن بروح جماعية وانضباط واضح