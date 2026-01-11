تبدأ منصة نتفلكس من الخميس المقبل الموافق 15 يناير، عرض سلسلة الجاسوسية الشهيرة "James Bond جيمس بوند" عبر منصة نتفلكس، وذلك بعد أن عقدت صفقة مع منصة أمازون المالك الجديد للسلسلة.

ومن المقرر أن تتيح هذه الاتفاقية عرض مجموعة أفلام من سلسلة جيمس بوند وخصوصا السلسلة التي قام ببطولتها الفنان البريطاني دانيال كريج، ومنها Die another day و Skyfall و Casino royal.

وعلى الرغم من هذه الصفقة، فإن الاتفاق بين شركتي أمازون ونتفلكس، لن تتيح للأخيرة عرض هذه الأفلام للأبد، ولكنها ستتاح لمدة 3 أشهر فقط في بعض مناطق أمريكا اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت تقارير إعلامية أن القائمين على منصة أمازون رأوا التحالف مع أكبر منافس لهم وهي منصة نتفلكس لعرض السلسلة وبعض إنتاجات ستوديو MGM -مترو جولدوين ماير-، الذي استحوذت عليه أمازون في صفقة كبيرة، وذلك لتوفير أرباح أكبر وكجزء من استراتيجية أوسع لإعادة إشراك الجماهير عالميا وزيادة العائدات من مكتبتها بدلا من حصر العرض فقط على منصتها.

يذكر أن أمازون عقدت اتفاقا جديدا في فبراير العام الماضي مع المنتجين التاريخيين باربرا بروكلي ومايكل جي ويلسون وهما اللذان كانا يسيطرا على سلسلة جيمس بوند منذ الستينات، وتم منح أمازون السيطرة الإبداعية على سلسلة جيمس بوند وعلامتها التجارية.