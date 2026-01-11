وزير التعليم: نستهدف تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

- دراسة توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة هيروشيما وعدد من الجامعات اليابانية لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتدريب المعلمين لمدة عام داخل الأكاديمية المهنية للمعلمين



اجتمع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع وفد من البرلمان الياباني، والسفير إيواي فوميو سفير اليابان لدى مصر، وذلك عقب زيارة المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور؛ حيث تناول الاجتماع بحث سبل مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات التعليم.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان، وما تشهده من تطور مستمر، لاسيما في مجال التعليم، مشيداً بالخبرات اليابانية المتقدمة وما قدمته من دعم فعّال لتطوير المنظومة التعليمية المصرية، وحرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون بما يحقق مصلحة الطلاب ويعزز جودة التعليم.

- رؤية القيادة السياسية والتعاون الاستراتيجي

وأشار الوزير إلى أن التعاون التعليمي بين مصر واليابان انطلق من رؤية مشتركة تعززت خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان، والتي تضمنت زيارة إحدى المدارس اليابانية؛ حيث اطلع عن قرب على ملامح الفلسفة التعليمية اليابانية، مؤكداً أن هذه الزيارة شكلت نقطة انطلاق مهمة لنقل هذه الرؤية التعليمية المتقدمة إلى مصر، والاستفادة من ركائزها في بناء الإنسان وتنمية المهارات وترسيخ القيم.

وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة، وفي ضوء هذه الرؤية تم اعتبار اليابان الشريك الرئيسي في مجال التعليم، لما تمتلكه من خبرات راسخة ونهج متكامل يتسق مع أولويات الدولة المصرية.

كما لفت إلى توقيع أكثر من سبع اتفاقيات تعاون مع الجانب الياباني خلال العام والنصف الماضيين.

- التوسع في المدارس اليابانية والريادة الإقليمية

وتابع عبد اللطيف أن عدد المدارس المصرية اليابانية يبلغ حالياً 79 مدرسة، وتستهدف الوزارة الوصول بها إلى ما بين 90 و100 مدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في هذا النموذج ليصل إلى 500 مدرسة خلال خمس سنوات، ومؤكداً أن هذه المدارس تمثل نموذجاً ناجحاً تسعى الوزارة إلى البناء عليه ونقل خبراته إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات التعليمية.

- تطوير المناهج والتحول نحو البرمجة والعلوم

وتطرق الوزير إلى التعاون في مجال تطوير المناهج الدراسية، لاسيما في مواد الرياضيات والعلوم والبرمجة، مشيراً إلى أنه على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (TICAD 9) تم توقيع اتفاقية لتدريس مادة البرمجة بكل المدارس الحكومية للصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية، والتي تضم نحو 800 ألف طالب.

كما أشار إلى التعاون القائم في تطوير مادة الرياضيات بالتعاون مع شركة "سبريكس" اليابانية، مؤكداً أن هذا المشروع يُعد مشروعاً طموحاً يمتد لخمس سنوات، ويستهدف تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بما يضمن تطابقها الكامل مع المنهج المعتمد في اليابان، موضحاً أنه جرى تطبيق المنهج المطوّر بالفعل في الصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي.

- برامج تدريبية دولية للمعلمين بالتعاون مع جامعة هيروشيما

وأشاد عبد اللطيف بالتعاون مع الجهات المختلفة في اليابان، ومن بينها هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، مؤكداً أهمية هذا التعاون في دعم المنظومة من خلال زيادة عدد الخبراء اليابانيين العاملين في مصر.

وأضاف الوزير أنه يجري حالياً دراسة توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة هيروشيما وعدد من الجامعات اليابانية الأخرى؛ بهدف تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتدريب المعلمين لمدة عام داخل الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يحصل المعلمون المشاركون في البرنامج على دبلومة معتمدة من الجامعات اليابانية في مجال تدريب وتأهيل المعلمين، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية وفق أحدث النظم التعليمية.

- تقدير ياباني ودعم لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد البرلماني الياباني عن تقديرهم واعتزازهم بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنموذج الياباني، موجهين الشكر لمصر على تبنيها هذه الرؤية ونقلها إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط.

كما رحب الوفد بمناقشة آليات مواصلة إرسال الخبراء اليابانيين إلى مصر، مؤكدين أهمية تعميق التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وناقش اللقاء أيضاً سبل تعزيز التعاون مع محافظة طوكيو في مجال دعم وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير البرامج التعليمية وتهيئة البيئات المدرسية الداعمة لهذه الفئة، بما يسهم في تحقيق دمج تعليمي فعّال ومستدام.