الولايات المتحدة تسجل 93 ألفا و166 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 93 ألفا و166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 27 مليونا و285 ألفا و621 حالة على الأقل.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - بأنه تم تسجيل 3219 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 471 ألفا و422 حالة.

كما أفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 65 مليونا و972 ألفا و575 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 44 مليونا و769 ألفا و970 جرعة على الأقل للمواطنين.