وزير الخارجية البحريني يشيد بدور مصر البارز في حفظ الأمن القومي العربي

اجتمع وزاير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، مع سامح شكري، وزير الخارجية، وذلك على هامش انعقاد منتدى الصداقة الذي عقد في العاصمة أثينا بجمهورية اليونان.



ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الخميس، أعرب وزير الخارجية البحريني، خلال الاجتماع، عن اعتزازه وتقديره لما تتسم به العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين من قوة ومتانة، في ظل التوجيهات الحكيمة من لدن ملك البحرين، والرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكد الزياني، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، مشيدًا بالدور البارز الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة في حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا العربية.



من جانبه، أكد وزير الخارجية، على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في ظل الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، مشيدًا بما وصلت إليه علاقات الأخوة الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين من تطور ونماء على كافة الصعد.



وتمنى شكري، لمملكة البحرين المزيد من الرفعة والازدهار. وجرى خلال الاجتماع، بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.