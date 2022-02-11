جامعة طنطا تشارك في ملتقى الصداقة الدولي الأول بالمنصورة

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شاركت جامعة طنطا بوفد طلابي بالملتقى الدولي الأول لشباب الجامعات.

الملتقى تنظمه جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

وأكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، حرص الجامعة على تعزيز أواصر الصداقة مع كافة الجامعات المصرية، باعتبار الصداقة دعامة أساسية لتعميق روح التعاون والمشاركة الفعالة بين الشعوب، إلى جانب تحقيق التنوع الثقافي وتبادل الثقافات بين الطلاب المشاركين.

وقال رئيس جامعة طنطا، إن هذه المشاركة تأتي في إطار إحتفال جامعة المنصورة بيوبيلها الذهبي، ومرور 50 عاما على إنشائها تحت شعار "تاريخ عريق.. ومستقبل واعد".

أوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن وفد الجامعة ضم 16 طالبًا وطالبة منهم 8 طلاب وافدين يمثلون جنسيات دول الأردن وفلسطين والسودان والعراق.

وأكد أنه جرى اختيار الوفد المشارك من طلاب الجامعة المتميزين في كافة الانشطة الثقافية، مشيدًا بجهود الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة محمد القصير.

من جانبه، أشار الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، إلى مشاركة وفد الجامعة في جميع فعاليات الملتقى من أنشطة فنية وثقافية ورياضية وأمسيات شعرية، كما التقى الوفد الطلابي بالسفير محمد العرابي وتم التقاط الصور التذكارية.