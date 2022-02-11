بشرى: «معالي ماما» يخاطب الأسرة المصرية بطريقة كوميدية

قالت الفنانة بشرى، إن الممثل يؤدي جميع الأدوار، مشيرةً إلى أنها قدمت دور «الأم» في كثير من الأعمال منها فيلم عن العشق والهوى، ومسلسل عوالم خفية مع الفنان عادل إمام، وليس فقط في فيلم «معالي ماما».



وأضافت خلال برنامج «ليالي TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء اليوم الجمعة، أنها تفضل تقديم الأعمال التي تخاطب الأطفال، وذلك بعد وجود شكاوي من قبل الجمهور عن عدم وجود أفلام مناسبة للأسرة.



وتابعت، أن المخرج أحمد نور، هو السبب في ظهور الفيلم بهذا الشكل، خاصةً تزامنًا مع افتقاد السينما للأفلام المتنوعة، حيث إنه يخاطب الأسرة المصرية بطريقة كوميدية، قائلة: «المخرج أحمد نور هو اللي قدم مسلسل يوميات زوجة مفروسة لذلك كان متحمس للفيلم دا».



فيلم «معالي ماما» تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.



الفيلم بطولة بشرى، محمود الليثي، نور إيهاب، سليم الترك، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، سامي مغاوري، نور قدري، علاء مرسي، حسام داغر، محمد علي رزق، شريف باهر، طاهر أبو ليلة، إسماعيل شرف، دعاء رجب، ريهام الشنواني، ورغد جلال.