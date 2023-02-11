وصول أول طائرة إيطالية محملة بمساعدات لمتضرري زلزال سوريا إلى مطار بيروت

وصلت إلى مطار بيروت الدولي، اليوم السبت، أول طائرة عسكرية إيطالية، تحمل مساعدات طبية لضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا، الاثنين الماضي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، كان في استقبال الطائرة رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المهندس خالد حبوباتي، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية، وممثلو الصليب الأحمر اللبناني.

ومن المرجح أن يتضاعف عدد قتلى زلزال سوريا وتركيا، حسب ما قاله وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث.

وفي حديثه إلى قناة سكاي نيوز بتركيا، قال مارتن غريفيث، إنه يتوقع عشرات الآلاف من القتلى الإضافيين.

وحتى الآن، تأكد مقتل ما لا يقل عن 27.500 شخص بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، يوم الاثنين.

وأضاف غريفيث: «أعتقد أنه من الصعب تقدير الأمر بدقة لأننا بحاجة إلى رفع المزيد من الأنقاض، لكنني متأكد من أنه سيتضاعف أو يزيد».

وتابع غريفيث: «إنه لأمر مروع للغاية... فكرة أن جبال الأنقاض هذه لا تزال تحتجز الناس، وبعضهم لا يزال على قيد الحياة. لم نبدأ حقاً في إحصاء عدد القتلى».

وقال غريفيث إن فترة 72 ساعة بعد الكارثة كانت عادة «الفترة الذهبية» لعمليات الإنقاذ، والتي انتهت منذ ذلك الحين، لكن الناجين ما زالوا يُنتشلون من تحت الأنقاض.