وكيل فيتوريا: رفضنا عرضا بـ 10 ملايين يورو لتدريب أهلي جدة

أكد كريم أبو سليمان، وكيل أعمال روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن البرتغالي رفض عرضا لقيادة أهلي جدة السعودي، مشيرا إلى أن الشرط الجزائي في تعاقده مع الفراعنة سيتم سداده في أقرب وقت .

قال كريم أبو سليمان عبر برنامج «رقم 10» بالقناة الأولى:" فيتوريا تلقى عرضا ضخما من جانب أهلي جدة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية بشهر واحد".

أضاف:" وصل العرض إلى 10 ملايين يورو كراتب سنوي، وهو يقارب 5 أضعاف راتبه مع منتخب مصر، لكن فيتوريا رفض العرض لارتباطه بالفراعنة".

أوضح:" عقد فيتوريا لم يشتمل على شروط جزائية قبل كأس الأمم الأفريقية، وتم تفعيل هذا البند بعد البطولة، موضحا أن الشرط الجزائي سيتم سداده في أقرب وقت وفقا لمواعيد محددة".

أشار:" فيتوريا حزين للغاية من أداء منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الخروج على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح".

أتم:" علاقة فيتوريا مع محمد صلاح كانت رائعة، وفيتوريا يملك بعض العروض، ولكنه لم يحسمها بعد".