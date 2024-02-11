الأونروا: نشكر مصر على وقوفها مع الشعب الفلسطيني في غزة وفتح معبر رفح

أعربت مسؤولة العلاقات الخارجية بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، تمارا الرفاعي، عن امتنانها للدور المصري الرائد في دعم الشعب الفلسطيني، قائلة: «نتقدم دومًا بالشكر الى مصر لفتحها معبر رفح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقوفها إلى جانب من يعانون من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وبجانب وكالة الأونروا».

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة «ON E» مساء السبت، إن (الأونروا) تُعدّ أكبر وكالة إنسانية تعمل اليوم في غزة، كما أنها المنظمة الوحيدة التي تُقدم خدمات حيوية للاجئين، تشمل إدارة الملاجئ، وتوزيع الدقيق لصنع الخبز، وتوفير الخدمات الطبية في تلك الملاجئ.

ونوهت إلى استمرار عمل الوكالة داخل قطاع غزة في توزيع الماء والدقيق والطعام والمساعدات الطبية على النازحين الفلسطينيين، على الرغم من تجميد 19 دولة تمويلها، مؤكدة أن استمرار تجميد التمويل من قبل الدول المانحة يُهدد بوقف المساعدات المقدمة في القريب العاجل وعدم الاستمرار في أداء مهمتها الإنسانية.

وأضافت أن الأونروا تواجه تحديات كبيرة، حيث أنّ حجم المساعدات التي تستقبلها قليل للغاية، ولا يلبي احتياجات النازحين المتزايدة، موضحة أنّ معبر رفح -الذي يُعدّ المنفذ الوحيد لدخول المساعدات إلى غزة- مخصص لدخول الأفراد فقط وغير مهيأ لدخول القوافل.

وأشارت إلى توجيه الوكالة مناشدات عديدة لفتح معبر كرم أبو سالم -الذي تسيطر عليه إسرائيل- ويتسع لعبور حوالي 500 شاحنة يوميًا، ولكن، لا يزال المرور من المعبر يعاني من العراقيل الكبيرة، حيث أنّ المرور الوحيد هو من خلال رفح.