محافظ بورسعيد: نبحث إنشاء 4 محاور للاستثمار بجنوب المحافظة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، لاستعراض الفرص الاستثمارية بجنوب بورسعيد وبحيرة المنزلة، وإلقاء الضوء على خطة تطوير عدد من المناطق جنوب بورسعيد، بما يتماشى مع التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على الأصعدة كافة.

جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أحمد الإسناوي، وأحمد الحديدي عضو مجلس نواب محافظة الدقهلية، والمهندس وليد فتحي عضو مجلس نواب محافظة الدقهلية.

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، مثنيًا على التعاون المثمر بين كل الجهات المعنية لاستكمال خطط التنمية التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال كلمته، أن مشروع تطوير بحيرة المنزلة وجنوب بورسعيد يشمل على أربع محاور رئيسية تشمل التجمع العمراني في مثلث الخير، والقناة الملاحية ببحيرة المنزلة، ومشروع امتداد داون تاون، ومشروع تطوير ضاحية الجميل.

وأوضح أن مشروع تطوير بحيرة المنزلة تتخطى تكلفته 12 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد وإمكانيات المنطقة، وتطويرها بما يخلق فرصا استثمارية جديدة تفتح مزيد من فرص العمل للشباب.

كما تطرق للحديث عن التطوير الذي شهده قطاع الداون تاون بحي العرب وإنشاء الأسواق الحضارية التي أصبحت ملتقى الزائرين لمحافظة بورسعيد، موجهًا الشكر لجميع الجهات المتعاونة في المشروعات الجاري تنفيذها على أرض بورسعيد.

وتوجه محافظ بورسعيد، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على جهود تطوير وتنمية بحيرة المنزلة ووضع خطة لاستغلالها سياحيا واقتصاديا، مؤكدًا أن التطوير يأتي في خدمة مواطني بورسعيد في المقام الأول، متناولا الحديث عن التطورات التي شهدها ميناء غرب وشرق بورسعيد وغيرها من أوجه التنمية بمحافظة بورسعيد

فيما قدم المهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، عرضا توضيحيا حول الموقع العام لبحيرة المنزلة ومساحتها، والمنطقة اللوجيستية بها والتجمع العمراني، مشيرًا إلى أن التطوير سيكون على عدة مراحل، تبدأ الأولى منها بمشروع المنطقة التجارية، والمحور الثاني هو مشروع إنشاء قناة ملاحية تربط بين قناة السويس ونهر دمياط، وتشمل المرحلة الثالثة مشروع امتداد داون تاون والرابعة مشروع استغلال ضاحية الجميل وبوز البلاط، كما استعرض المخطط العام لاستغلال وتطوير جنوب بورسعيد.

من جانبه عرض اللواء أحمد الإسناوي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، شرحا حول نتائج الدراسة المبدئية التي أجرتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الاستغلال الأمثل لتطوير وتنمية بحيرة المنزلة والمناطق المجاورة.

كما استعرض الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتطهير وتكريك البحيرة قبل وبعد، ومراحل التطهير والتكريك، وألقى الضوء على أعمال أنشاء طريق الحزام الآمن، وإزالة الإشغالات والتعديات الواقعة بالطريق، وتناول ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عرض مقترحات تطوير واستغلال الفرص الاستثمارية ببحيرة المنزلة، والموقف التنفيذي لإنشاء المجرى الملاحي.

فيما تم عرض موقف تطوير واستغلال الجزر الأثرية لتنمية القطاع السياحي بالبحيرة، ومشروع تطوير الجزر الترفيهية وأحواض الترسيب، ومقترحات الاستثمار السياحي الترفيهي، ومشروعات التطوير المشتركة بين محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية.

وتم استعراض مقترح تطوير وتنمية منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد والتي تتخطى تكلفتها المليار و200 مليون، وأيضا استمع المحافظ، لآراء المختصين حول إمكانية إقامة سوق حضاري على الطريق الدولي الساحلي ضمن مخطط تطوير المنطقة، بالإضافة لإقامة ميناء، في إطار الخطوات التنفيذية للبدء في تطوير المنطقة بأكملها.