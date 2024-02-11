متحف التحرير يعرض مقصورة حجرية بداخلها تمثال للإلهة حتحور

أعلنت إدارة المتحف المصري بالتحرير، عن عرض قطعة أثرية وهي عبارة عن مقصورة بداخلها تمثال للإلهة حتحور، عثر عليها أثناء حفائر إدوارد نافيل (1844 1926م)، ضمن حفائر جمعية استكشاف مصر بالدير البحري.

وقالت إدارة المتحف المصري بالتحرير، في بيان لها، إن هذه المقصورة شيدت في عهد الملك تحتمس الثالث (حوالي 1479-1425 ق.م.)، وأكملها ابنه الملك أمنحتب الثاني، وخصصت لعبادة الإلهة حتحور بهيئتها الحيوانية في صورة بقرة)، والتي ارتبطت بجبل طيبة الغربي الذي نحتت بداخله المقصورة، وكأن البقرة تخرج من الجبل الذي يمثل العالم الآخر. نقشت نباتات البردي بجوار كتفي البقرة لتعبر عن أحراش الدلتا مكان ولادة حورس كما صور الملك راكعا وهو يرضع من حتحور، وصور مرة أخرى أسفل رأسها في وضع تعبد.

وأشارت إدارة المتحف المصري بالتحرير، إلى أنه تم اكتشاف هذه القطعة في معبد حتشبسوت الدير البحري، طيبة (الأقصر)، وتعود إلى منتصف الأسرة الثامنة عشر، نحو 1450-1400 ق.م، حفائر جمعية استكشاف مصر عام 1906م، ومصنوعة من الحجر الجيري الملون.

ويضم المتحف المصري بالتحرير مجموعة كبيرة من القطع الأثرية، ويحوي أكثر من 120 ألف قطعة أثرية فريدة، ويتكون من طابقين رئيسيين، يحتوي الطابق الأول على الآثار الثقيلة من توابيت ولوحات وتماثيل معروضة طبقًا للتسلسل التاريخي، أما الدور العلوي فيحتوي على مجموعات أثرية متنوعة، من أهمها مجموعة الملك توت عنخ آمون، وكنوز تانيس، ويوجد أيضا مجموعة كبيرة من البرديات المصرية القديمة.