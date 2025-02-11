 وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يبحث سبل التعاون لإعادة تشغيل حمام السباحة بنادي طنطا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يبحث سبل التعاون لإعادة تشغيل حمام السباحة بنادي طنطا

علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 11:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 11:04 م

التقى اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الثلاثاء، بفايز عريبي، رئيس نادي طنطا، لبحث سبل التعاون لإعادة تشغيل حمام السباحة بالنادي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتقديم الدعم لكافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية لتقوم بدورها على أكمل وجه.

تناول رئيس مجلس الإدارة الحديث عن مجهودات المجلس في تقديم الخدمات والأنشطة للأعضاء، كما طرح مقترحًا لإقامة مشروع استثماري على جزء من أرض النادي غير المستغلة، وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

ووجّه وكيل الوزارة بدراسة جميع الطلبات المقدمة من رئيس نادي طنطا، على أن تتم الإفادة بنتائج تلك الدراسات تمهيدًا لتنفيذها وفق الأولويات التي يحتاجها النادي لخدمة الأعضاء.

وأكد اللواء حسين حنفي تقديم المديرية لكافة أوجه الدعم لنادي طنطا الرياضي، ولجميع الأندية الرياضية التي تساهم في بناء جيل من الأبطال، لتمثيل المحافظة ورفع اسمها في مختلف المحافل.

وعلى هامش الزيارة، تفقد وكيل الوزارة، في أول زيارة له لنادي طنطا الرياضي، عددًا من المنشآت داخل النادي، شملت ملعب الإسكواش، والملعب الأكريليك، وقاعات النادي الاجتماعية، بالإضافة إلى تفقد الأماكن غير المستغلة للعمل على استثمارها بالشكل الأمثل وطرح بعض الأفكار بشأنها.

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