زيلينسكي: مستعد لمبادلة أراض نسيطر عليها في كورسك الروسية بالأراضي الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيعرض حال إجراء مفاوضات مع روسيا مبادلة الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية مقابل استعادة الأراضي الأوكرانية التي تخضع لروسيا حاليا، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأضاف الرئيس زيلينسكي في مقابلة صحيفة، اليوم الثلاثاء: "سنتبادل منطقة مقابل أخرى".

وكان الرئيس الأوكراني، جدد في وقت سابق التأكيد على استعداده لإجراء محادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام بشرط مشاركة حلفاء أوكرانيا الغربيين.

وقال: "إذا حصلتُ على تفاهم بأن أمريكا وأوروبا لن تتخلى عنا وستدعمنا وتوفر لنا ضمانات أمنية، فسأكون مستعدا لأي صيغة للمحادثات".

وأكد زيلينسكي، مرارا أن أي خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن توفر ضمانات أمنية قوية من الحلفاء.