تنفيذ تجربة سيناريو مخيم الإيواء بمدينة القصير في البحر الأحمر

شارك متطوعو الهلال الأحمر بفرع البحر الأحمر، في تنفيذ تجربة سيناريو مخيم الإيواء بمدينة القصير، بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي بالمدينة؛ للتأكد من سرعة التعامل مع كل الأزمات والكوارث.

وشارك متطوعو الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي بالقصير، والعديد من الهيئات التنفيذية، والجمعيات الأهلية بمدينة القصير، في تشييد وإقامة مخيم الإيواء بمدينة القصير.

وجاء ذلك في إطار استعدادات جميع الهيئات المعنية بمدينه القصير، لسرعة التعامل مع جميع الأزمات والكوارث بالمدينة، ولمعرفة مدى جاهزية الهيئات التنفيذية، والجمعيات الأهلية للتعامل مع كل الأزمات والكوارث.

وأشادت القيادات الخاصة، بتقييم المخيم بالجهود المبذولة، والمتميزة من أجل إقامة المخيم وتجهيزه.