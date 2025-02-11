محافظ المنيا يضبط سيارات بيك أب تنقل عمال محاجر ومزارع بينهم أطفال بالمخالفة للقرارات

قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حملة مرورية مكبرة ضمن مساعيه المتواصلة لاتخاذ إجراءات صارمة لضبط سيارات البيك أب العاملة في نقل العمالة غير المنتظمة، خاصة تلك التي تحمل أطفالًا، وذلك على خلفية وفاة 9 أشخاص من قرية واحدة في حادث تصادم وقع على الطريق الدائري بمدينة سمالوط مطلع الأسبوع الجاري، ودهس طفلتين شقيقتين بسيارة بيك أب أخرى بشارع مضرب الأرز غرب مدينة المنيا، ما أسفر عن وفاة إحداهما.

وخلال جولته الميدانية، قامت الجهات المعنية بضبط 6 سيارات نصف نقل وبيك أب، كانت محملة بأعداد كبيرة من الركاب، بينهم أطفال، على الأجزاء الخارجية للمركبات المخصصة لنقل البضائع، مما أدى إلى عدم اتزان السيارة ويعرض حياة الركاب للخطر.

وأوضح المحافظ أن هذه المخالفات تُشكّل تهديدًا جسيمًا على سلامة المواطنين، خصوصًا على الطرق السريعة، حيث تساهم في زيادة معدلات الحوادث وإزهاق المزيد من أرواح الأبرياء.

وكلف المحافظ مسؤولي إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق عقوبات رادعة على السائقين المخالفين، حيث تم إيقاف تراخيص السيارات لمدة 3 شهور، مع توقيع الغرامات المقررة وفقًا للقانون، مع التشديد على الالتزام بمعايير السلامة المرورية وحماية حياة المواطنين.