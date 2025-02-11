مقتل ما لا يقل عن 55 مدنيا على يد أفراد ميلشيات بشمال شرق الكونغو

قالت السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء، إن أفراد ميليشيات قتلوا ما لا يقل عن 55 مدنيا في هجوم على مجموعة من القرى ومخيم للنازحين بشمال شرق الكونغو.

وتصاعدت حدة العنف في أنحاء شرق الكونغو، حيث يدور صراع طوال عقود.

وتقاتل أكثر من 120 جماعة مسلحة في المنطقة، معظمها من أجل السيطرة على الأرض والمناجم التي تحتوي على موارد معدنية قيمة، في حين تحاول جماعات أخرى حماية مجتمعاتها.

وهاجم مسلحون من الجمعية التعاونية من أجل تنمية الكونغو (كوديكو) مجموعة قرى دجايبا، التي تضم أيضا مخيما للنازحين في إقليم إيتوري مساء أمس الاثنين، حسبما قالت أنطونيت نازلي رئيسة المخيم لوكالة أسوشيتد برس.

وأضافت أن 55 مدنيا لقوا حتفهم، موضحة أن عدد الضحايا قابل للزيادة في ظل استمرار انتشال الجثث من المنازل المدمرة.

والجمعية التعاونية من أجل تنمية الكونغو هي رابطة فضفاضة تضم ميليشيات، بصورة أساسية من أفراد عرقية الليندو.

وأسفرت هجمات الميليشيا عن مقتل نحو 1800 شخص وإصابة أكثر من 500 خلال 4 أعوام حتى 2022، بحسب المركز الأفريقي للدراسة والبحث بشأن الإرهاب.