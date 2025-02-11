بدء الإنتاج في مصنع بطاريات تسلا بشنغهاي

بدأ مصنع ميجافاكتوري الجديد التابع لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا في مدينة شنغهاي الصينية إنتاج البطاريات المعروفة باسم ميجاباكس اليوم الثلاثاء، وهو ما يشير إلى توسع كبير للشركة الأمريكية في الصين.

ومع وصول طاقته الإنتاجية الأولية إلى 10 آلاف وحدة بقدرة تخزين تصل إلى حوالي 40 جيجاوات/ساعة، سنويا سيساهم المصنع الجديد بقوة في تحقيق أهداف تسلا العالمية في مجال صناعة البطاريات. وتتوقع الشركة زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بنسبة 50% سنويا خلال العام الحالي.

وأقيم المصنع على مساحة 200 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية بنحو 45ر1 مليار يوان (202 مليون دولار) بحسب إدارة منطقة لين جانج التجريبية للتجارة الحرة (شنغهاي) حيث يوجد مصنع تسلا.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن الإنتاج الضخم في المصنع بدأ بعد ثمانية أشهر فقط من بدء أعمال بنائه ، ليكون بمثابة مثال جديد على "سرعة تسلا" في الصين، حيث تم بناء وافتتاح مصنع شنغهاي العملاق، أول مصنع لشركة تسلا في المركز المالي الشرقي للبلاد، في غضون عام واحد في عام 2019.

وقال مايك سنايدر، نائب رئيس شركة تسلا، في حفل الافتتاح اليوم الثلاثاء: "شهدنا السرعة المذهلة لشنغهاي وتسلا مرة أخرى. أنا متحمس لأن يكون هذا المصنع بمثابة بداية عام مثير لشركة تسلا"، معربًا عن ثقته في أن المصنع الجديد سيصبح حجر الزاوية في شبكة الإنتاج العالمية لشركة تسلا