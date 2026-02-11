محافظ بني سويف يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث آليات التواصل وتعظيم سبل التعاون

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في أول اجتماع رسمي بعد نجاحهم في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها النواب والشيوخ، وذلك بحضور: "بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام".

محاور التنمية في بني سويف

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن مسيرة التنمية بالمحافظة منذ عام 2019 قامت على رؤية واضحة متسقة مع رؤية مصر 2030، ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها تحسين جودة حياة المواطن من خلال التوسع في المشروعات الخدمية والبنية التحتية والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها «حياة كريمة»، بما أحدث نقلة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمدن.

وأضاف المحافظ، أن المحور الثاني تمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية عبر إطلاق أول استراتيجية محلية للتنمية في مصر، ركزت على قطاعات النقل واللوجستيات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والمشروعات الصغيرة، والاتصالات، بما أسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وبناء اقتصاد محلي مستدام.

وأشار إلى أن المحور الثالث هو الحوكمة والإصلاح الإداري، من خلال بناء جهاز إداري حديث ومرن، وتطوير نظم العمل والتحول الرقمي، وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية للمواطن.

النواب نافذة للتعبير عن احتياجات المواطنين

وأكد أهمية العمل الجماعي والتحلي بروح الفريق الواحد، خاصة "وأننا سواء تنفيذيين أو نوابًا نتعامل كأسرة واحدة من خلال علاقة تكاملية، نحاول من خلالها التعاون والشراكة لإيجاد حلول وبدائل لاحتياجات ومطالب المواطنين، بغض النظر عن تباين الانتماءات السياسية والحزبية"، مثمنًا الدور الرقابي والتشريعي الوطني لأعضاء البرلمان، الذين يمثلون نبض الشارع والنافذة للتعبير عن احتياجات وتطلعات وطموحات المواطنين في المرحلة الحالية، التي تتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وكشف المحافظ، ملامح وتفاصيل آليات التواصل والتعاون بين أجهزة المحافظة التنفيذية وأعضاء البرلمان من النواب والشيوخ في الفترة المقبلة، فيما يتعلق بإنجاز رؤية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، والتعرف على خطة المحافظة التنموية والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات، وتحقيق نقلة نوعية في المجالات التنموية.

وفتح المحافظ، باب الحوار مع أعضاء البرلمان للاستماع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم لآلية التواصل خلال المرحلة المقبلة، إذ بدأ النائب "حسام العمدة" حديثه بتقديم التهنئة بشهر رمضان للمحافظ والأعضاء، فضلًا عن تهنئة النواب القدامى والجدد ببداية الفصل التشريعي الجديد.

وأكد "العمدة"، استمرار التعاون والعمل كفريق واحد "كلٌّ في موقعه"، تحكمنا المصلحة العامة، وأن ننبذ الفردية و"الأنا"، وأن نسعى جاهدين لنصنع سياسات يكون لها أثر تشريعي إيجابي على حياة المواطن.

فيما أعرب النائب "هشام مجدي" عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف على تلك الدعوة الكريمة، وقدم التهنئة للزملاء النواب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى "أننا جميعًا متفقون على هدف عام وهو المصلحة العليا للوطن، وأن نكون داعمين للسلطة التنفيذية في سبيل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين".

عقد مؤتمر شهري لبحث احتياجات المواطنين

من جانبه، هنأ النائب "هشام سليم"، محافظ بني سويف، والحاضرين بقرب حلول شهر رمضان، وتقدم باقتراح للاتفاق على عقد لقاء شهري مع المحافظ وبحضور النواب والتنفيذيين؛ لمناقشة وبحث مشكلات ومطالب واحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات والمرافق، حيث أبدى المحافظ ترحيبه بالمقترح، وطالب بأن يتم التركيز في اللقاء على قطاع أو قطاعين حتى يتم دراسة وبحث مشكلات واحتياجات المواطنين بالتنسيق والرجوع إلى التنفيذيين، حتى تؤتي تلك اللقاءات ثمارها ونخرج منها بنتائج ملموسة.

بدوره، أشاد النائب محمد جنيدي، بأسلوب وآلية التعامل وخطة العمل التي يتبعها محافظ بني سويف مع النواب، والتي كان لها مردود إيجابي خلال الدورة الماضية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة أن بني سويف شهدت في السنوات الماضية طفرة في عدد من الملفات، من أبرزها الاستثمار والصناعة، وحققت تقدمًا في تصنيفها على مستوى محافظات الجمهورية.

فيما دعا النائب "عبد الحكيم مسعود"، الحاضرين لتعزيز التعاون والتنسيق في تحقيق عدد من المطالب المهمة، في حين أكد النائب "حسن جعفر": "نعمل جميعًا من أجل هدف واحد وهو إرضاء المواطن والتعبير عن مشكلاته ومطالبه، خاصة أن التكامل بين الدور التنفيذي والتشريعي هو أساس وركيزة مهمة لتحقيق مصلحة المواطن، وأننا نعمل وفق ما لدينا من إمكانات وقدرات".

من جهتها، عبرت النائبة "منى عبدالله" عن تقديرها لمحافظ بني سويف "على المستوى الإنساني والشخصي"، الذي أرسى مجموعة من القيم والمبادئ وآليات في التعامل كان لها أثر إيجابي على أدائها النيابي، لا سيما أنها خاضت تجربة شبابية قبل موقعها النيابي، إذ كانت من كوادر الشباب الذين تم تمثيلهم في المجلس الاستشاري واستفادت كثيرًا من هذه التجربة، موضحة أنها وجدت كل الدعم من المحافظة والأجهزة التنفيذية في عدد من الملفات والقطاعات التي تم طرحها وتناولها في لجان المجلس في الدورة السابقة، وخاصة المشروعات الصغيرة.

وتقدم النائب طه الناظر، بالشكر لمحافظ بني سويف على دعوته لهذا اللقاء، معربًا عن ثقته وأمله أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من التعاون وتضافر الجهود، وتقدم باقتراح لعقد وتنظيم فعاليات شبابية بكل مراكز المحافظة، لا سيما أن أول عمل سياسي له كان تحت مظلة المجلس الاستشاري الذي تبناه محافظ بني سويف وكان أحد أعضائه.

من جانبه، قال النائب "محمد رجب": "بداية أود أن أتقدم بالتهنئة للمحافظ والزملاء النواب"، مثمنًا "التعاون الجاد والمثمر الذي لمسه خلال الفترة الماضية على كل المستويات التنفيذية، وأن هذه الجلسة تعتبر جلسة ودية ليست رسمية، وأن هدفنا خدمة المواطن في المقام الأول".

فيما عبرت النائبة "آية الفيومي"، عن سعادتها بحضور هذا اللقاء الذي عقد "تحت رعاية كريمة من محافظ بني سويف"، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سوف تتضمن طرح ومناقشة العديد من المقترحات والحلول والإجراءات لعدد من المطالب والاحتياجات.

وأكد مطالب مماثلة كلٌّ من النواب: "هبة عبد العظيم، محمد فاروق، أحمد الجنيدي، نهى الأزهري، الذين أبدوا سعادتهم بحضور اللقاء، مؤكدين أن مثل تلك اللقاءات ستكون لها ثمارها الجيدة في دعم جهود الدولة ورؤيتها التنموية والخدمية".

رعاية مصالح المواطن حق أصيل

من ناحيته، أكد النائب "عبد الله علي مبروك" متانة وقوة العلاقة بين الجهاز التنفيذي والنواب، والتي امتدت طوال الفترة الماضية، متابعًا: "هدفنا خدمة أهالي محافظة بني سويف في مختلف القرى والمراكز بصرف النظر عن انتماءاتنا الحزبية، وأن من حق المواطن علينا أن نكون بجانبه ونراعي مصلحته عند إصدار تشريعات أو سن قوانين تمس احتياجاته اليومية والأساسية".

وأكد النائب يوسف الجميل، أن هذا اللقاء يمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تقوم على التنسيق وتكامل الأدوار لخدمة المواطن، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود والرؤى لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة يشعر المواطن بآثارها المباشرة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وشدد النائب سيد محمد الجزار، أهمية استمرار التنسيق الدائم بين النواب والأجهزة التنفيذية لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحقيق حلول عملية على أرض الواقع، منوهًا بأن المواطن "يجب أن يكون محور كل السياسات والقرارات".

فيما أوضح النائب أحمد شكري، أن المرحلة القادمة تتطلب عملًا تشريعيًا داعمًا للتنمية المحلية، وتكاملًا حقيقيًا مع الخطط التنفيذية للمحافظة لتحقيق تحسين ملموس في مستوى الخدمات.

وحضر من المحافظة: مدير مكتب المحافظ أحمد دسوقي، ومدير الإدارة العامة للمتابعة أشرف حماد، ومدير الاتصال السياسي رحاب عبد اللطيف، ومدير العلاقات العامة والتعاون الدولي نهى محمد، ومدير الإعلام بديوان عام المحافظة سعيد رمضان.