مبعوث أمريكي ينتقد الاضطهاد الديني في الصين خلال تواجده في تايوان

انتقد المبعوث الأمريكي للحرية الدينية، اليوم الاثنين، الاضطهاد الديني في آسيا، مشيرا إلى الصين بصورة خاصة، كما طالب مزيد من الدول للمشاركة في الدفاع عن الحرية.

وانتقد السفير الأمريكي المتجول للحريات الدينية الدولية سام براونباك خلال منتدي دولي يعقد في تايبيه بشأن الحريات الدينية بكين، مشيرا إلى معسكرات إعادة التعليم في شينج يانج من أجل أقلية الويغور العرقية المسلمة.

كما دعا براونباك لإنهاء التعذيب الذي استمر عقودا بحق أتباع طائفة فالون جونج والقمع المستمر للبوذيين من أفراد التبت، كما أشار إلى هدم الكنائس البروتستانتية.

وتساءل براونباك: "لماذا تخشى الحكومة الصينية من الأشخاص الذين يقرأون الانجيل؟".

ودعا دول المنطقة لأن تحذو حذو تايوان من حيث تعزيز الحرية الدينية والحقوق الإنسانية.

وقال: "ما يمكن عمله هنا في تايوان يجب أن يكون الأمر الاعتيادي للجميع في أنحاء المنطقة والعالم".

وقالت رئيسة تايوان تساي ان وين، اليوم: "تايوان تعرف كيف يكون الشعور عندما يحاول شخص ما سلب حقوقك ومحو هويتك وتحدي اسلوب حياتك".