الأرصاد: محافظات الجمهورية تشهد انخفاضا في درجات الحرارة باستثناء جنوب الصعيد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن المرتفع الجوي على جمهورية مصر العربية يعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، متوقعة بلوغ العظمى على القاهرة ْ26، بانخفاض بمعدل سبع درجات مقارنة بالأمس.

وأضافت شاكر، خلال تصريحات لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن محافظات الجمهورية تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة باستثناء جنوب الصعيد التي تصل فيها درجات الحرارة إلى ْ35، مؤكدة أن الدرجات تعود للمعدلات الطبيعية غدًا.

وناشدت المواطنين عدم تخفيف الملابس؛ نظرًا للتقلبات ما بين ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة، منوهة إلى أن الطقس لازال باردًا خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد إلى تكون فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية اليوم، تمتد للمحافظات الشرقية غدًا الجمعة، مؤكدة أنها أمطار خفيفة غير مؤثرة على حركة المواطنين.

ولفتت إلى هدوء سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة بداية من اليوم على القاهرة والمناطق الشمالية، مشيرة إلى استمرار نشاطها على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت شاكر، معاودة الشبورة المائية للظهور في الصباح الباكر، خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين القيادة بهدوء على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.