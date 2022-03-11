تعليمية قوص تتسلم مجمع النصر للتعليم الأساسي بجزيرة مطيرة في قنا

تسلمت إدارة قوص التعليمية بمحافظة قنا، مبنى مدرسة النصر للتعليم الأساسي بقرية جزيرة مطيرة، وذلك بعد استحداث جناحين دراسيين بداخله وصيانة المبني القديم بتكلفة إجمالية ١١ مليون و٨٠٠ ألف جنيه، ضمن خطة التنمية والتطوير بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقالت المهندسة أمل القاضي، مدير عام المشروعات بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بقنا، إن قسم المباني بإدارة قوص التعليمية تسلم مبنى مدرسة النصر للتعليم الأساسي بجزيرة مطيرة، بعد رفع الطاقة الاستيعابية داخله من ٣٣ فصلا تعليميا إلى ٥٥ فصلا، بالإضافة إلى غرف ومعامل الكمبيوتر والعلوم والمكتبة والمجالات والأنشطة الطلابية ومضاعفة دورات المياه للطلبة والمعلمين.

وأشارت وفاء المرعزى رئيس قسم المباني بإدارة قوص التعليمية، إلى أن تعليم قوص تسلم من الهيئة العامة للأبنية التعليمية خلال المرحلة الحالية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أكثر من ٦٠ منشأة تعليمية متنوعة الطرح ما بين استحداث وصيانة وتعلية أدوار، ما سيسهم بشكل كبير ويحدث طفرة في الحد من مشكلة كثافة الطلاب داخل الفصول والقضاء تدريجيا على نظام الفترتين بقرى مركز قوص.