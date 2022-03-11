عضو باللجنة المشرفة: إقبال متوسط على انتخابات رئاسة الوفد

قال وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، إن الانتخابات تشهد إقبالا متوسطا - حتى الآن - من أعضاء الهيئة الوفدية.

وأشار زين الدين إلى أن الانتخابات تشكل مشهدا ديمقراطيا، كعادة حزب الوفد على مر التاريخ.

وأشار زين الدين إلى أن الانتخابات تجرى تحت إشراف لجنة قضائية من النيابة الإدارية تشرف على العملية الانتخابية بالكامل من بدء التصويت وحتى إعلان النتيجة.

وأكد زين الدين أن حزب الوفد حريص على تصدير مشهد ديمقراطي حضاري في كل الانتخابات، وأنها تجرى في سهولة ويسر.

وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

ويتنافس على منصب رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.