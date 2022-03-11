واشنطن تعتزم إلغاء وضعية موسكو التجارية وتحظر استيراد عدد من السلع الروسية

أعلن البيت الأبيض أن حكومة الولايات المتحدة تعتزم فرض مزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك إلغاء وضع "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" للبلاد، وحظر استيراد المأكولات البحرية والفودكا والألماس غير الصناعي.



وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إن حلفاءها بمجموعة السبع الكبرى ستعلن قريبا عن إجراءات مشابهة بشأن روسيا "تكون متفقة وآليتها الوطنية".



وإلى جانب تخفيض مستوى المكانة التجارية لروسيا وحظر استيراد بعض الواردات، ستوقف واشنطن أيضا تصدير سلع فاخرة معينة تشتريها النخب الروسية، بما في ذلك، الساعات الفاخرة والملابس والكحوليات والسيارات الفارهة.



وجاء في بيان البيت الأبيض أن "النخب التي تساند آلة الحرب لـ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لم يعد في مقدورها جني المكاسب من هذا النظام وتبديد موارد الشعب الروسي".



كما سيتعرض المزيد من النخب الروسية وأفراد أسرهم لعقوبات.



وتريد الولايات المتحدة ومجموعة السبع أيضا حرمان موسكو من مزايا الاقتراض لدى مؤسسات مالية متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.