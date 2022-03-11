 الاستخبارات الأوكرانية: بوتين يحضر لهجوم إرهابي على محطة تشيرنوبل - بوابة الشروق
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الاستخبارات الأوكرانية: بوتين يحضر لهجوم إرهابي على محطة تشيرنوبل

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 11 مارس 2022 - 2:32 م | آخر تحديث: الجمعة 11 مارس 2022 - 2:32 م

قالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر لهجوم إرهابي على محطة تشيرنوبل النووية، وتحميل مسؤوليته لأوكرانيا.

وأوضحت الاستخبارات، أن محطة تشيرنوبل منفصلة تمامًا عن أنظمة مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك حسبما أوردته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.
وأضافت أن ‏الروس سمحوا لخبراء من بيلاروسيا بدخول محطة تشيرنوبل، ومنعوا فرق صيانة أوكرانية من الدخول.
وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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