أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بالفيوم، أن الشركة تواصل فعاليات الأسبوع المائي "كل نقطة بتفرق"، لليوم الثاني على التوالي في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه برعاية الشركة القابضة ومحافظة الفيوم، وبالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأشار إلى أهمية تضافر كل الجهود وتكاتف جميع الجهات من أجل نشر الوعي المائي والاهتمام بقضية بترشيد المياه، متابعًا أن الفعالية تضمنت تنفيذ عدة ندوات بجمعية تنمية المجتمع بالعزب.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بالشركة، والشيخ أحمد عبد الله عاشور، والشيخ مصطفى شعبان بالوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف، والشيخ محمود مصطفى مفتش أوقاف الفيوم، وهالة أمين مدير إدارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومحمد عيسى رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وقيادات شعبية وتنفيذية بالقرية.

وشملت الندوات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وطرق الحفاظ عليها من الإهدار، والحفاظ على الموارد المائية من التلوث والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتوعية بأهمية القطع الموفرة كأحد أهم طرق ترشيد استهلاك المياه.

كما تم تنفيذ ندوة داخل مركز شباب القرية لتعريف الحاضرين بأهمية المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث علاوة على تنفيذ ندوتين بمساجد القرية ألقاها أساتذة الوعظ، والإرشاد بالأزهر الشريف، ومديرية أوقاف الفيوم بهدف رفع الوعي المائي.

وشملت فعاليات اليوم السبت، أيضا حملة طرق أبواب للتعريف بالأسبوع المائي، فضلًا عن توزيع مطبوعات وملصقات التوعية والقطع الموفرة بالقرية، بالإضافة إلى جمع وتحليل عينات بالقرية عن طريق قطاع المعامل بالشركة للتأكد من سلامة، ومأمونية مياه الشرب ورصد واستقبال شكاوى المواطنين، وتعريفهم بمنظومة تلقي الشكاوى بالشركة من خلال القنوات المختلفة.