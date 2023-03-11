سوريا ترحب باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

رحبت سوريا باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.



وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: ترحب الجمهورية العربية السورية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين، وتقدر عالياً الجهود المخلصة التي قامت بها القيادة الصينية في هذا المجال، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).



وأضافت الخارجية السورية، أن هذه الخطوة المهمة ستقود إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وإلى التعاون الذي سينعكس إيجابياً على المصالح المشتركة لشعبي البلدين خاصة ولشعوب لمنطقة عامة".



وتابعت "تتمنى سوريا استمرار هذه الجهود لتشمل العلاقات بين دولنا العربية وأصدقائنا لمواجهة التحديات الكبرى التي نواجهها في عالم اليوم".



كانت السعودية وإيران أعلنتا أمس الجمعة عن توصلهما إلى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.



كان قد تم قطع العلاقات بين الرياض وطهران عقب تعرض سفارة وقنصلية السعودية في إيران لاعتداءات عقب قيام المملكة بإعدام رجل الدين الشيعي باقر مع آخرين بتهمة الإرهاب.