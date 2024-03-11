جمع أكثر من 300 ألف دولار خلال يومين من طوائف ومجتمعات محلية بسنغافورة لإغاثة بغزة

قال أونج كينج يونج الدبلوماسي المخضرم ورئيس منظمة " هيومانتي ماترز " إن طوائف ومجتمعات محلية في سنغافورة تعمل على مضاعفة الجهود الإنسانية من أجل غزة حيث تم جمع أكثر من 300 ألف دولار في حملة تبرعات جديدة بدأتها منظمة "هيومانيتي ماترز" وهي منظمة غير ربحية بدأت أمس الأول الجمعة .

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية عن أونج قوله، في فعالية أقيمت اليوم الأحد، إن الأموال التي تم جمعها ستخصص لتوصيل إمدادات طبية وطرود غذائية ومواد رعاية للمدنيين في غزة.

وذكرت صحيفة سترتيس تايمز أنه خلال في الفعالية التى أقيمت في دار الفنون، قدم ممثلون عن غرف التجارة الصينية والهندية والمالاوية وعدد من فاعلي الخير وزعماء شركات تبرعاتهم لمنظمة هيومانيتي ماترز في حضور الرئيس ثارمان شانموجاراتنام وقرينته السيدة جين إيتوجي.

وقال السيد أونج، وهو سفير فوق العادة من سنغافورة، إن هذه التبرعات تجسد روح التعاطف والتضامن التي أبداها مواطنون من سنغافورة مع المدنيين في غزة المتضررين من الصراع الدائر هناك.