الشريف يجتمع مع وفد البنك الدولي لمناقشة إجراءات مواجهة التغيرات المناخية بمدينة الإسكندرية

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الاثنين اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وفد البنك الدولي في اليابان؛ لمناقشة تقرير البنك عن مدينة الإسكندرية في إجراءات التكيف ومواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات ورشة العمل المنعقدة في طوكيو في الفترة من ١١- ١٥ مارس لمناقشة كيفية مواجهة المدن للتغيرات المناخية.

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى ممثلي البنك الدولي في اليابان على جميع الجهود المبذولة ودعم الإسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيدا بجميع الخطوات والإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في خطط وبرامج الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأكد اللواء محمد الشريف حرص المحافظة على تعزيز سبل التعاون مع البنك الدولي في اليابان، وخاصة في مجال مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تعد من بين المدن الأكثر تعرضا وتأثرا بالتغيرات المناخية.

وهو الأمر الذي جعل العالم يهتم بمدينة الإسكندرية والتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

تأتي مشاركة مدينة الإسكندرية في هذا الحدث كممثل للدول الإفريقية خاصة بعد المشاركة في مؤتمر المناخ COP 27.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والعلاقات الخارجية والإعلام، وم. آية جمال الدين معاون المحافظ ومنسق ملف التغيرات المناخية، وم. نيفين الليثي منسق ملف التغيرات المناخية.