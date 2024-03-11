أربعة رواد فضاء يغادرون المحطة الفضائية الدولية في طريقهم للأرض

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غادر أربعة رواد فضاء المحطة الفضائية الدولية اليوم الإثنين، قبيل انطلاق رحلتهم للعودة إلى الأرض، وذلك بعد أسبوع من وصول بدلاء لهم، حسبما أعلنت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا).

وذكرت ناسا ورواد الفضاء في تدوينة على موقع إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، أن "مركبة الفضاء دراجون إنديورانس التابعة لشركة سبايس إكس انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية بعدما أنهى الطاقم رقم سبعة بعثته العلمية التي استمرت عدة أشهر على متن المحطة".

ويضم طاقم رواد الفضاء العائدون الأمريكية جاسمين موجابيلي، والدنماركي أندريس موجانسين، والياباني ساتوشي فوروكاوا، والروسي كوستانتين بوريسوف.

وأمضى أفراد الطاقم أكثر من ستة أشهر على متن المحطة الفضائية الدولية، ومن المقرر أن تهبط كبسولة الفضاء التي يستقلونها قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية غدا الثلاثاء.

واستمر التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الفضاء بالرغم من الحرب الدائرة في أوكرانيا والتوترات القائمة بين البلدين نتيجة لهذا الصراع.