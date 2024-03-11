هنأ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كل المسلمين في أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "إكس" (تويتر سابقا): "رمضان مبارك لجميع المسلمين في أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم مع حلول الشهر الفضيل".

وأضاف: "للأسف، طغت الحرب والمعاناة المستمرة على شهر رمضان هذا العام في أوكرانيا".

وتابع: "نرجو أن يقرّبنا هذا الشهر الفضيل من تحقيق السلام العادل والمنصف، ليس فقط للأوكرانيين فحسب، بل لجميع الشعوب التي تعاني حاليًا من ويلات الحرب".

واختتم قائلا: "إن الإنسانية قادرة على تحقيق مستوى من الوحدة يضمن العدالة ويحمي الحياة من الحروب".