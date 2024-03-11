إقالة دافيرسا من تدريب ليتشي بعد أزمة مباراة هيلاس فيرونا

أعلن نادي ليتشي الإيطالي إقالة روبرتو دافيرسا، المدير الفني للفريق بعد أن قام بالتعدي على لاعب هيلاس فيرونا، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد.

ووجه دافيرسا ضربة برأسه إلى توماس هنري، مهاجم هيلاس فيرونا، بعد هزيمة ليتشي بهدف نظيف على ملعبه أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

وكان نادي ليتشي قد أصدر بيانًا في نفس اليوم أدان فيه الحادث قبل أن يقيل دافيرسا، البالغ من العمر 48 عامًا من منصبه.

وجاء في بيان رسمي من ليتشي: "بعد الأحداث التي تلت مباراة ليتشي وهيلاس فيرونا يعلن ليتشي أنه أعفى المدرب روبرتو دافيرسا من منصبه".

يُذكر أن دافيرسا كان قد تقدم باعتذاره عن واقعة الاعتداء على لاعب هيلاس فيرونا، مُشيرًا إلى أنهم تعرضوا للاستفزاز بصورة مستمرة في المباراة.