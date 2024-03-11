التنورة والعرائس في احتفال مسرح 23 يوليو بالمحلة بليلة استطلاع هلال شهر رمضان

نظم مسرح 23 يوليو بالمحلة، حفلا فنيا مساء أمس الأحد للاحتفال بشهر رمضان الكريم، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة الرمضاني، واحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بليلة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

ووسط حضور غفير من أهالي الغربية بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف للسلام الوطني، فيما أذاعت الإذاعة الداخلية للمسرح احتفال دار الإفتاء لإعلان رؤية هلال شهر رمضان، تلاه غناء عدد من التواشيح والأدعية الدينية، بجانب عدد من الفقرات الفنية والترفيهية، وتابع الحاضرون عرضا للتنورة ومسرحا للعرائس، فيما شارك الأطفال المتواجدون بصحبة أسرهم في فقرة فنية بمصاحبة الشخصيات الكرتونية.

هذا وشهدت الاحتفالية تقديم فرقة المواهب الشابة لميدلي لأشهر أغنيات الشهر الفضيل، حيث تغنت الفرقة الموسيقية بأغاني مرحب شهر الصوم، أهلا رمضان، رمضان في مصر حاجة تانية، وأوبريت الليلة الكبيرة تخللتها سكتشات عن مظاهر احتفالات المصريين بشهر رمضان.

يذكر أن مسرح 23 يوليو بالمحلة يستعد تحت إشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، لتقديم ليالي رمضان الثقافية والفنية، بداية من يوم 10 رمضان، الموافق الأربعاء 20 مارس.